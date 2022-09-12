TMO, Turgutlu'da kuru üzüm alımına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kuru üzüm alımlarına başladı.

12 Eylül tarihinden itibaren Manisa'nın Turgutlu ilçesinde özel bir tarım işletmesinin tesislerinde TMO eksperleri, internet üzerinden randevu alarak ürününü getiren üreticilerin ürünlerini almaya başladı. Turgutlu'da bu yıl yaklaşık 30 bin ton rekolte olduğunun altını çizen Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, "TMO bugün itibarıyla ilçemizde alımlara başladı. Turgutlu'da bu yıl yaklaşık 30 bin rekolteye sahibiz. Her yıl çiftçilerimize söylediğimiz 'ürününüzü açığa dökmeyin' sözünü bu yıl da söylüyoruz. TMO'nun alımda devreye girmesi bizler için oldukça iyi, fiyat düşüşünün önüne geçecektir. Ancak eksperlerden ricamız hızlı bir şekilde kırım yapmadan ve gerçek numarasında alım yapmaları. Çiftçimize hayırlı olsun" dedi.

TMO'dan yapılan açıklamada, ürün bedeli ödemelerinin ürün tesliminden sonra 21 gün içerisinde üreticilerin banka hesabına aktarılacağı bildirildi.

Öte yandan ilk gün Turgutlu'da 200 ton kuru üzüm alımı yapıldığı ve alımların Aralık 2022 sonuna kadar devam edeceği bildirildi.