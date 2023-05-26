Togg, Sarıgöl'de konfeti ve çiçeklerle karşılandı

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından Manisa'nın Sarıgöl ilçesine getirilen yerli ve milli otomobil Togg, Demokrasi Parkı'nda halkın konfeti ve çiçekleri ile karşılandı.

Yerli ve milli otomobil Togg, ilgi görmeye devam ediyor. Togg ile Manisa'nın Sarıgöl ilçesine gelen eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iş adamı Ali Uçak ve AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci alkışlarla karşılandı. Togg'u konfeti ve çiçeklerle karşılayan vatandaşlar, Togg ile hatıra fotoğrafı çektirebilmek için birbirleriyle yarışırken, aracı en ince detayına kadar inceledi.

Yapılan hizmetlerin ortada olduğunu söyleyen eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Altılı masa seçimlerde altılı olarak başladı, şimdi 11 oldular. Bir Tayyip Erdoğan'ı yenemediler. Güçleri yetmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında bu millet var" dedi.