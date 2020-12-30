İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TÖHOB Genel Başkanı Soydaş Manisa'da

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Başkanı Ercan Soydaş’ı konuk etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Başkanı Ercan Soydaş'ı konuk etti. Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün ile Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı'nın hazır bulunduğu ziyarette Manisa'da toplu ulaşım noktasında gerçekleştirilen çalışmalar görüşüldü.


Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Ercan Soydaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Daire Başkanlığı hizmet binasında gerçekleştirilen ziyarette Genel Başkan Ercan Soydaş'ı Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım konuk etti. Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, 155 Nolu Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı, 141 Nolu Muradiye Kampus Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Vedat Yılmaz ve Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği yöneticilerinin de hazırlı bulunduğu ziyarette, Manisa'nın toplu ulaşımı noktasında yapılan çalışmalar görüşüldü. Pandemi sürecinde toplu taşımanın sürdürülebilirliği için gerçekleştirilen uygulamaları da görüşüldü. TÜHOB Genel Başkanı Ercan Soydaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de Manisa'da faaliyet gösteren toplu taşıma kooperatiflerine sağladığı destekler nedeniyle teşekkürlerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.