TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde yaz ayları dolu dolu geçecek

Gitar, keman, bağlama, Kur'an-ı Kerim okuma, kaligrafi, resim, halk oyunları, satranç, cimnastik ve tekvando kursu için kayıtların merkeze yapılabileceği bildirildi.

Yunusemre Belediyesi, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılını tamamlayan öğrencileri yaz aylarında ağırlamaya hazırlanıyor. TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilecek gitar, keman, bağlama, Kur'an-ı Kerim okuma, kaligrafi, resim, halk oyunları, satranç, cimnastik ve tekvando kursu için kayıtlar başladı. Cimnastik ve satranç kurslarının ücretli, gitar, keman, bağlama, Kur'an-ı Kerim okuma, kaligrafi, resim, halk oyunları ve tekvando kurslarının ücretsiz olacağı kurslar için cimnastik ve tekvando 5-12, diğer kursların 7-14 yaş aralığındaki çocuklara verileceği kaydedildi. 3 Temmuz'da başlayacak kurslara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların Güzelyurt Mahallesi TOKİ 2 Evleri 5807 sokak, No: 1/P14 adresine başvurabileceği ifade edildi.