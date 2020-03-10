Topçuasım'da 400 kursiyer kurslardan faydalanıyor

Yunusemre Belediyesi Topçuasım Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarında eğitim gören 400 kursiyer; dikişten ahşap boyamaya, takı tasarımından, Kur'an-ı Kerim okumaya kadar pek çok branşta kurs görüyor.

Yunusemre Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı hanım lokalleri ve meslek edindirme kursları yoğun ilgi görüyor. Topçuasım Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kurslarında yaklaşık 400 kursiyer eğitim görüyor. Dikiş, ahşap boyama, takı tasarımı, pilates, bilgisayar, Kur'an-ı Kerim okuma, çeyiz işleri, iğne oyası ve örgü kursu gören kadın kursiyerler hem sosyalleşiyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kendileri kurs görürken çocukları da oyun odasında eğlenceli vakit geçiren kadın kursiyerler kursların oldukça faydalı geçtiğini belirtirken, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve emeği geçenlere teşekkür etti.