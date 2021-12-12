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Topladıkları zeytinleri çuvala koyup kaçarken yakalandılar

Manisa’nın Akhisar ilçesinde zeytin ağaçlarından topladıkları zeytinleri çuvala koyup kaçmaya çalışan hırsızlar, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin ağaçlarından topladıkları zeytinleri çuvala koyup kaçmaya çalışan hırsızlar, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Olay Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Çamönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.A. isimli çiftçiye ait zeytinliğe dadanan hırsızlar, topladıkları zeytinleri çuvala koyarak kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri, çuvaldaki zeytinlerle birlikte kaçmaya çalışan şüpheli A.O., S.A., ve T.G.'yi yakaladı. Çuvaldaki zeytinler A.A.'ya iade edilirken karakola götürülen şüpheliler buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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