Toplu taşımada denetimler 2021'de de aralıksız devam edecek

Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta ekipleri ile Toplu Taşıma Kontrol Merkezi tarafından yapılan kontrollerde otobüslerin planlanan seferine çıkıp çıkmadığından, yolcu kapasitesine, maske ve sosyal mesafeden şoförlerin davranışlarına kadar denetimler geniş bir şekilde değerlendiriliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sınırları içerisinde toplu taşıma hizmeti veren otobüslerde 2020 yılında yapmış olduğunu denetimlerini 2021 yılında da sürdürüyor. Planlanan seferine çıkıp çıkmadığı, güzergahına uyup uymadığı, yolcu kapasitelerine, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları, şoförlerin vatandaşlara karşı davranışları ve ilgili evraklara yönelik 2020 yılında yapılan denetimler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi'ne bağlı Trafik Zabıta ekipleri tarafından 2021 yılında da tüm hızıyla devam ediyor.

2020 yılında 62 bin 945 adet denetim yapıldı

Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta ekipleri ile Toplu Taşıma Kontrol Merkezi tarafından 2020 yılında yapılan kontrollerde; Manisa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde toplu taşıma hizmeti veren 802 adet özel kooperatif, 129 adet resmi olmak üzere toplam 931 adet otobüsün, araç başına ortalama 67 defa olmak üzere toplam 62 bin 945 adet denetimi yapılırken, yapılan denetimlerde eksikliği ve kural dışı hareketi görülen bin 309'una cezai işlem uygulanarak, uygunsuz davranışı tespit edilen, kötü davranış sergileyen 6 toplu taşıma şoförünün toplu taşıma şoför kartına el konularak şoförlükten men edildiği bilgisi verildi.