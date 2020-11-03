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Toplu taşımada korona virüs önlemleri görüşüldü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, Akhisar ve Gördes’te toplu taşıma kooperatifleriyle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, Akhisar ve Gördes'te toplu taşıma kooperatifleriyle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda, toplu taşımada koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin yanı sıra, HES kodu uygulaması çalışmaları görüşüldü.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün ve Toplu Taşıma Şube Müdürü Evren Yıldız, Akhisar ve Gördes'te Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaretlerde, Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve ilçelerdeki toplu taşıma kooperatifleriyle bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, toplu taşımada koronavirüs tedbirleri anlamında alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Üstün, HES kodu uygulamasına da değindi.

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