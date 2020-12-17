İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toprak Koruma Kurulu toplandı

Manisa’da, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında gerçekleştirilen İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Manisa'da, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında gerçekleştirilen İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.


Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül, Defterdar Şenol Gezer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi Orçun Doğan, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Sezgin Süner ve kurul üyeleri katıldı.


Toplantıda Manisa'da yapılması planlanan tarımsal ve tarım dışı tesislere ilişkin kararlar alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.