İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Karadeniz başkanlığında yapıldı

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında gerçekleştirilen İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz’in başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında gerçekleştirilen İl Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz'in başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.


Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in başkanlığında yapılan toplantıya; İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Günay Özcan, Defterdar Şenol Gezer, Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Ahmet Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi Orçun Doğan, Celal Bayar Üniversitesi Temsilcisi Özlem Kılıç, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Demran, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi Yakup Erbay, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Sezgin Süner katıldı.


Gündemde yer alan konuların görüşülerek karara bağlandığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.