Torna atölyesini silah imalathanesine çevirmiş

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir demir doğrama ve torna tesviye işletmesine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timince yapılan istihbarat çalışması sonucu, ilçede faaliyet gösteren Ü.K. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı demir doğrama ve torna tesviye atölyesine operasyon düzenlendi. Operasyonda, kuru sıkı tabancaların namlusunun açılarak normal tabancaya dönüştürüldüğü tespit edildi. Atölyede ve şahsın ikametinde yapılan aramalarda, 15 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca gövdesi, 17 adet şarjör, 15 adet kapak takımı, 67 adet 7.65 çapında fişek, 7 adet 9 mm çapında fişek, 34 adet av tüfeği fişeği, 14 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 2 adet tabanca namlusu, 1 adet namlu ve gövde, 3 adet atım yatağı, 2 adet tetik, 3 adet tabanca horozu, 1 adet muşta ele geçirildi. İşletme sahibi Ü.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.