İhlas Haber Ajansı

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TPAO, Manisa'da 15 bin 154 hektarlık alanda petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne, Manisa’da karadaki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne, Manisa'da karadaki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin sayısında yayımlandı. Buna göre, TPAO'ya, Manisa'da karadaki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.


Öte yandan Mayıs ayında Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Yüksel'in zeytin tarlasındaki sondaj kuyusundan çıkan siyah ve yanıcı maddenin çok kaliteli petrol olduğu belirlenmiş, bu haber Salihli'de büyük sevince sebep olmuştu.

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