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Trabzonspor fırtınası Manisa'da esti

Spor Toto Süper Lig’in lideri Trabzonspor evinde Antalyaspor’la 2-2 berabere kalarak sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor evinde Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 38 yıl sonra gelen şampiyonluk Manisa'daki Trabzonspor taraftarlarını da sokağa döktü.


Trabzonspor'un 38 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala ilan ettiği şampiyonluk başta Trabzon olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla karşılandı. Antalyaspor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşayan taraftarlar bordo-mavili bayraklarıyla araçlarına binerek Manisa'da da şehir turu attı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan taraftarlar meşaleler eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı.

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