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Trafik Eğitim Parkı yeniden çocukların hizmetinde

Korona virüs nedeniyle bir süredir hizmete kapalı olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Emniyet Genel Müdürlüğünün yayınladığı yazı ile tekrar kapılarını açtı.

Parkı ziyaret etmeye başlayan çocuklar, önce güvenli trafik eğitimi aldı, ardından sürüş deneyimi yaşayarak keyifli zaman geçirdi.


Trafik kurallarını genç nesillere aşılamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak hizmetine sunulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, korona virüs nedeniyle bir süredir bir süredir hizmet vermiyordu. Emniyet Genel Müdürlüğünün yayınladığı yazı ile tekrar kapılarını açan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın ilk ziyaretçileri Karaağaçlı Teleset İlkokulu öğrencileri oldu. Çocuklar burada, ilk olarak güvenli trafik eğitimi aldı. Ardından da sürüş deneyimi yaşayarak eğlenceli zaman geçirdi. Verilen eğitimlerde maske ve mesafe kurallarına dikkat edildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, öğrencilerin, eğitici videolar ve anlatımlarla trafik kurallarını öğrendiklerini vurguladı.

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