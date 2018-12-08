Trafik ekiplerinden droneli uygulama

Manisa'nın Kula ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada kullanılan drone ile 12 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 4 sürücüye de araç kullanımı esnasında cep telefonu ile görüşmekten para cezası kesildi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği'nce, D300 karayolu üzerindeki trafik ışıklarında ışık ihlali yapan ve araç kullanımı esnasında cep telefonu ile görüşen sürücülere ceza yağdı. Kula'da en fazla trafik kazasının meydana geldiği Hisarkapı kavşağında bulunan ekipler, havalandırdıkları drone ile ışık ihlali yapan ve araç kullanımı esnasında cep telefonu ile görüşen sürücüleri tespit etti. Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde bulunan bir diğer trafik ekibi ise, havadan tespit edilen kural ihlali yapan sürücülere gerekli yasal işlemleri yaptı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzce; trafik kazalarını önleme planı doğrultusunda, ülkemizde meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla, sürücüler üzerinde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli ve en üst düzeyde tutmak için ülke genelinde havadan özel trafik denetimi yapılması planlanmıştır" denildi.

Drone destekli yapılan trafik uygulamasında 12 sürücünün kırmızı ışık ihlali, 4 sürücünün ise araç kullanımı esnasında cep telefonu ile görüştüğü tespit edilerek idari para cezası kesildiği öğrenildi. İzmir-Ankara D300 karayolu sınırında bulunan Kula'da, hava destekli trafik uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.