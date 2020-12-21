Trafik Hizmetleri Kısıtlama Boyunca da Durmadı

Şehir merkezindeki bütün yaya geçitleri yüksek basınçlı su jetiyle temizlenirken, durak önü tarama boyaları yenilendi ve trafik levhaları konuşlandırması gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Cuma günü 21.00 itibariyle başlayan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında da trafik güvenliğini arttırmak için çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, Manisa merkezindeki tüm yaya geçitlerinde yüksek basınçlı su jetiyle temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmayla yaya yollarının tekrar boyama maliyetinin düşürülmesi ve yayaların güvenliğini sağlamak için ikaz ediciliğinin arttırılması sağlandı. Ayrıca ekipler, durak önü tarama boyalarını da yeniledi. Ayrıca il genelindeki ihtiyaç duyulan bölgelerde trafik işaret levhalarının konuşlandırması gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, trafik güvenliği için görevlerine devam ettiklerini söyledi.