Trafik ihlalleri havadan tespit edildi

Manisa'da jandarma tarafından yapılan havadan ve karadan trafik denetiminde 2 saat içinde 660 araç kontrol edilirken trafik ihlali yaptığı tespit edilen 23 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Akhisar-Salihli karayolunda Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle 10.30 - 12.30 saatleri arasında Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 7 jandarma trafik timi, 2 motosikletli Asayiş Timi ve 5 jandarma asayiş timi olmak üzere 36 personel ile trafik ihlallerinin havadan helikopterle denetimi yapıldı.

Yapılan denetim sonucunda 660 araç kontrol edilirken, kontrol sonucunda trafik ihlali yapan 23 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, ilerleyen günlerde 'Sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutulması' için havadan trafik denetimine devam edileceği bildirildi.