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Trafik kazasında yaralanan öğrenciyi arkadaşları unutmadı

Manisa’da okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Gazi İlkokulu öğrencileri geçtiğimiz günlerde trafik kazasında yaralanan arkadaşları için pankart açarak ’Geçmiş olsun’ temennisinde bulundu.

Manisa'da okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Gazi İlkokulu öğrencileri geçtiğimiz günlerde trafik kazasında yaralanan arkadaşları için pankart açarak 'Geçmiş olsun' temennisinde bulundu.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Gazi İlkokulunda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. Kutlamalarda geçtiğimiz günlerde okul çıkışı durakta otobüs beklerken kaldırıma çıkan traktörün altında kalarak yaralanan okulun 4/K sınıfı öğrencisi Zeynep Turhan da unutulmadı. Sınıf arkadaşlarının dans gösterisinin sonunda Türk bayrağı ile birlikte üzerinde 'Zeynep Turhan arkadaşımıza acil şifalar dileriz' pankartı açarak geçmiş olsun temennisinde bulunması töreni izleyenlerden de uzun süre alkış aldı.

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