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Trafik zabıtasından servis araçlarına denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, belgesiz ve korsan taşımacılığın önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda Salihli'de servis taşımacılığı yapan araçlar denetimden geçti.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Salihli ilçesinde görev yapan Trafik Zabıta ekipleri, Salihli genelinde belgesi olmadan servis taşımacılığı yapan taşımacılara yönelik denetimlerini arttırarak belgesiz taşımacılık yapılmasına geçit vermiyor.


Salihli ilçesinde toplam 252 adet "J" plaka tahsisli umum servis aracı bulunduğunu kaydeden yetkililer buna rağmen yaz sezonuyla birlikte bazı ticari işletme yetkililerinin ve arazi sahiplerinin belgesiz araçlarla taşımacılık yaptıklarına dikkat çekti. Özellikle servislerin yoğun olduğu sabah saatlerinde farklı noktalarda uygulama yapan Trafik Zabıta ekipleri, işçi taşıyan servislerin yetki belgelerini kontrol ederek taşıma yetki belgesi olmadan ticari amaçla taşımacılık yapanlar ile Alaşehir, Turgutlu, Kula ve Selendi gibi ilçelerden tahsisli J plakalı servis aracı olup da ilçede taşımacılık yapan araç sahiplerine, ilgili yönetmelikler kapsamında idari işlem uyguladı.

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