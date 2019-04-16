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Traktör devrildi, sürücüsü yaralandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Hasan Hüseyin T. (42) idaresindeki 45 ZC 6975 plakalı traktör Osmancık Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak yolun 20 metre aşağısına sürüklendi. Traktörden düşen sürücü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücünün vücudunda ezikler olduğu ve müşahede altından tutulacağı öğrenildi.

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