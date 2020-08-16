Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen bir traktör sulama kanalına devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine vinç getirildi. Uzun uğraşlar sonucu sulama kanalından çıkarılan traktörün kullanılamaz hale geldiği belirlendi.