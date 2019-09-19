Traktör sürücüsü yaşam mücadelesini kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Ufuk Salar, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Alaşehir-Gölmarmara yolu Gördes kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Boyacı (19) idaresindeki 43 LP 949 plakalı araç ile Ufuk Salar (58) yönetimindeki 45 RP 880 plakalı traktör çarpıştı. Kazada her 2 araç sürücüsü yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan traktör sürücüsü Salar, tedavisinin ardından Manisa 8 Eylül Hastanesine sevk edildi. Salar, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Salar'ın Pazarköy Mahallesinde ikamet ettiği öğrenildi.