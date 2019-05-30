Traktör üzüm bağında fay hattına takıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağındaki bir traktör, 1969 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası oluştuğu iddia edilen ve üzeri toprakla örtülen fay hattının çökmesi sonucu çukura düştü.

Sarıgöl'de Tahsin Akdeniz'e ait üzüm bağında, traktörle bağ çapası yapmakta olan Mustafa Yamuk, çalıştığı esnada traktörün sağ ön tekerleği aniden toprağa saplandı. Uzun uğraşlardan sonra traktörünü çıkaramayan Mustafa Yamuk, arkadaşlarından yardım istedi. Üzüm bağına gelen arkadaşları başka bir traktör yardımı ile çukura saplanan traktörü çekerek kurtardı. Traktörün bölgeden geçen fay hattı sonrası oluşan çukura düştüğü iddia edildi.

"Fay hattı geçen yerleri toprakla doldurduk"

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, traktörün toprağa saplandığı üzüm bağında incelemelerde bulundu. Ülgen, 1969 yılında meydana gelen 6.8 şiddetinde deprem sonrası ilçede uzun fay hattı oluştuğunu hatırlatarak, "Traktörün fay hattında kaldığı üzüm bağında 3-4 yıl önce fay hattı olan yerleri toprakla doldurduk. İlçemiz yakınlarında olası bir deprem bile Sarıgöl fay hattını tetiklemekte bu nedenle fay hattının geçtiği tarım alanlarında daha dikkatli çalışma yapılmasında yarar var" dedi.