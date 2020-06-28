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Traktörden düşen yaşlı adam yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde traktörü ile tarlasına çalışmaya giden yaşlı adam, kum yığınının üzerine çıkarak traktör üzerinden savruldu.

Manisa'nın Kula ilçesinde traktörü ile tarlasına çalışmaya giden yaşlı adam, kum yığınının üzerine çıkarak traktör üzerinden savruldu.


Kaza, saat 15.30 sıralarında Kula'ya bağlı Gökçeören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 84 yaşındaki Kadir Akbulut, kendisine ait traktör ile tarlasına çalışmak için evden çıktı. Tarlasına yaklaştığı esnada kum yığınının üzerine çıkarak traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden Akbulut, traktör üzerinden savrularak yaralandı. Durumun bildirilmesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralı Akbulut'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Akbulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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