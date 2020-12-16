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Traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı. Kazada traktörde bulunan bir kadın yaralandı.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde E-96 Karayolu Ergenekon Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada İzmir istikametine seyir halinde olan Mert Erkan Y. yönetimindeki 35 AEB 572 plakalı hafif ticari araç aynı yönde seyir halinde olan Mehmet Ali S. yönetiminde ki 45 YA 7065 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktör kaldırıma çıktı.


Kazada traktörün çamurluk kısmında yolculuk ettiği öğrenilen Hatice S. isimli kadın yaralandı. Yaralanan şahıs ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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