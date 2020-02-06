İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktörle çayda mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Manisa’nın Köprübaşı ilçesi bulunan Demirci Çayı’nda traktör üzerinde mahsur kalan 2 vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesi bulunan Demirci Çayı'nda traktör üzerinde mahsur kalan 2 vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı.


Olay Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aşırı yağış sebebiyle su seviyesinin yükseldiği Demirci Çayı'ndan traktörle geçmeye çalışan traktör sürücüsü, yanındaki yolcusuyla birlikte akıntılı suda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan traktöre ulaşan itfaiye ekipleri, iş makinesi ve karada bulunan traktörlere bağladıkları halatlarla mahsur kalan traktörü kıyıya çekerek, vatandaşları ve traktörü kurtardı. Kurtarma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.