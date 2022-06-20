İhlas Haber Ajansı

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Traktörü döndürmek isterken şarampole devrildi

Manisa’da bağına doğru traktörüyle seyir halinde olan yaşlı adam, şarampole devrildi.

Manisa'da bağına doğru traktörüyle seyir halinde olan yaşlı adam, şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesi Çarıkbozdağ Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında üzüm bağına doğru seyir halinde olan M.D. (82), 45 ZC 312 plakalı traktörü döndürmek isterken bir anda şarampole devrildi. Kazada yaralanan yaşlı adam 112 ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, M.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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