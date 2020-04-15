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Traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, 13 yaşındaki ağabeyinin kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 13 yaşındaki ağabeyinin kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Olay Sarıgöl ilçesinin Karacaali Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babalarının tarlada olduğu sırada evde bulunan traktörü çalıştıran 13 yaşındaki M.C.Ş yanına küçük kız kardeşi T.Ş'yi de (7) alarak tarlada tütün fidanı hazırlığı yapmakta olan ailesinin yanına gitmek üzere yola çıktı. Seyir halindeki M.C.Ş mahalle içerisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu traktör devrildi. Kazada M.C.Ş ve kız kardeş T.Ş yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı M.C.Ş özel bir araçla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşi T.Ş. ise olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine gönderildi. T.Ş. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağabeyi M.C.Ş ise Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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