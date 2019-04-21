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Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

İzmir’in Bayındır ilçesinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayındır ilçesinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ikamet eden Bayındır'ın Kızılkeçili Mahallesi'ndeki tarlasına giden Ali Sungur'un (58) kullandığı traktör, Sarıca mevkisinde devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sungur'un cenazesi, incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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