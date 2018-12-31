Manisa'da seyir halinde iken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay bugün öğle saatlerinde Akhisar ilçesi Kulaksızlar Mahallesi Akçeşme mevki'isi yakınlarında meydana geldi. Üzeyir Adak yönetimindeki 45 HA 7370 plakalı traktörüyle evinin sıvasını yapmak için kum almaya gitti. Adak, Fırınlı Mahallesine gittiği sırada traktörü Akçeşme mevkisi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.