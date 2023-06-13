Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde traktör altında kalan Devlet Su İşlerinden emekli çiftçi hayatını kaybetti.

Turgutlu Lisesinin sevilen öğretmenlerinden Bahri Şenler'in babası 85 yaşındaki Zihni Şenler Irlamaz Mahallesinde traktör altında kalarak can verdi.

Olay, sabah saatlerinde Turgutlu ilçesi Irlamaz Mahallesinde meydana geldi. Kendine ait arazisinde çalışırken traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen traktörün altında kalan Zihni Şenler burada yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turgutlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Zihni Şenler hayatını kaybetti.