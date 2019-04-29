Traktörünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Gördes ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre sabah saat 10.00'da tarlaya gitmek için ilçeye bağlı Köseler Mahallesi Değirmendere mevkisine doğru 45 PE 616 plakalı traktörüyle yola çıkan giden Mehmet Sezer (58), Köseler Mahallesi yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evli ve 4 çocuk babası Mehmet Sezer'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken jandarma tarafından kazayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.