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Transfer yasağı kalkan Manisaspor'da 14 imza birden

Dün transfer yasağını kaldırarak camiadan büyük takdir alan Manisaspor’da, anlaşmaya varılan 14 oyuncu ile bugün resmi sözleşme imzalandı.

Dün transfer yasağını kaldırarak camiadan büyük takdir alan Manisaspor'da, anlaşmaya varılan 14 oyuncu ile bugün resmi sözleşme imzalandı. Kulüp Başkanı Murat Yörük'ün bulunduğu törende 14 futbolcu kendilerini Manisasporlu yapan sözleşmeye imza attı.


Dün 4 yıldır devam eden transfer yasağını kaldırarak camiadan büyük takdir alan TFF 3. Lig 1. Grup ekibi Manisaspor'da, anlaşmaya varılan 14 oyuncu ile bugün resmi sözleşme imzalandı. Kulüp Başkanı Murat Yörük'ün bulunduğu törende Cizrespor'dan Gökhan Dincer, Mamak FK'dan Lider Koç, İskenderun FK'dan Kaan Aşnaz, Şile Yıldızspor'dan Mehmet İncebacak, Silivrispor'dan Çağrı Gülcü, Zonguldak Kömürspor'dan Halil İbrahim Yazğılı, Anagold 24 Erzincanspor'dan Murat Torun, Elazığ Karakoçanspor'dan Burak Keskin, Kemerspor 2003'den Bahtiyar Dolma, Serhat Maden, 52 Orduspor'dan Berk Akıncı, Artvin Hopaspor'dan Uğur Parlak, Sandıklıspor'dan Yusuf Efe Seçgin ve kaleci Batman Petrolspor'dan Ahmet Önal kendilerini Manisasporlu yapan sözleşmeye imza attı.


İmza töreni sonrası konuşan Kulüp Başkanı Murat Yörük, "Yeni transferlerimiz camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Teknik heyetimizin raporu sonrası kalitelerine ve tecrübelerine inandığımız 14 oyuncumuzu kadromuza kattık. Her iki taraf içinde hayırlısı olsun" dedi.

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