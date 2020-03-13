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Trap Grand Prix turnuvası korona virüs nedeniyle iptal edildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde hafta sonu yapılacak olan Trap Grand Prix Turnuvasının, korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildiği açıklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde hafta sonu yapılacak olan Trap Grand Prix Turnuvasının, korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildiği açıklandı.


Salihli Belediyesi ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu işbirliğinde Türkiye'nin yedinci, Ege Bölgesi'nin en büyük Trap Skeet Atış Poligonu'nda hafta sonu yapılacak 2. Trap Grand Prix Turnuvası, yeni tip korona virüs (Kovid-19) endişesiyle iptal edildi.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Uluslararası Trap ve Skeet Atış Poligonu'nda hafta sonu yapılacak olan, 2.Trap Grand Prix Turnuvası'nın Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında iptal edildiğini söyledi.

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