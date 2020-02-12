Tren garında valiyi karşılarında gören vatandaşlar şaşırdı

TCDD Manisa Gar Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, kurum yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra garda tren bekleyen vatandaşların yanına giden Vali Deniz vatandaşlarla sohbet ederken, karşılarında valiyi gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz Manisa Gar Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette Gar Müdürü Orhan Yıldırım tarafından yapılan çalışmalar ve garın tarihi hakkında bilgi alan Vali Ahmet Deniz, gar çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaret sonrası tren bekleyen yolcularla da sohbet eden Vali Deniz, vatandaşların ulaşımda treni tercih etmelerinde, son yıllarda yapılan alt yapı çalışmalarının yanı sıra ulaşım araçlarında sağlanan modernizasyonun önemli bir etken olduğunu söyledi. Karşılarında Vali Deniz'i gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemezken son yıllarda ulaşımda sağlanan yeniliklerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.