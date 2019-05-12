Tren yolu alt geçidiyle tehlike sona erdi

İncelemeler esnasında Başkan Çelik'e Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Akpınar Mahalle Muhtarı Osman Erten ve belediye teknik personeli de eşlik etti. Yapılan çalışmalar hakkında teknik personelden bilgi alan Başkan Çelik, “Adnan Menderes Mahallesi ve Akpınar mahallelerimiz arasından geçen bu tren yolu vatandaşlarımız açısından büyük sıkıntılar yaşatıyordu. Akpınar Mahallemizde yaşayıp da üst kısma geçmek isteyen vatandaşlarımız ya uzun bir yol kat etmek zorunda kalıyorlardı. Ya da tren yolunun üzerindeki engelleri geçmeye çalışarak büyük bir tehlike atlatıyorlardı. Bu alanda Devlet Demir Yollarımız ile birlikte ortak bir çalışma yaparak alt geçit yapılmasını sağladık. Devlet Demir Yolları Bölge Müdürlüğü yaptığı çalışma ile tren yolunun altına bir baks sistemi koydular. Şehzadeler Belediyesi olarak bizde betonlama çalışması, yan istinat duvarları ve çevre düzenleme çalışmalarını yaptık. Belediye olarak yaklaşık olarak 250 bin liralık bir çalışmamız oldu. Bu çalışmamız ile birlikte Akpınar ve Adnan Menderes Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız rahatlıkla tehlikesiz bir şekilde geçebilecekleri bir alt geçide kavuşmuş oldu. Her iki mahalle halkımıza da hayırlı olsun” dedi.

“Büyük bir sorun çözülmüş oldu”

Yapılan çalışma ile Akpınar ve Adnan Menderes Mahallesinde yaşayan vatandaşların büyük bir probleminin ortadan kalktığını ifade eden Akpınar Mahalle Muhtarı Osman Erten ise şunları söyledi: “Bu güzel çalışma nedeni ile büyük bir çaba sarf eden Ömer Faruk Çelik Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gönüllerin Başkanının girişimleri ile bu çalışma yapıldı. Tabiri caizse mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın tabiri ile Berlin duvarını yıktık ve iki mahalleyi bu alt geçit ile birleştirmiş olduk. Bu alt geçidin yapılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum.”