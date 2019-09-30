İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trenin çarptığı zihinsel engelli hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde yolcu treninin çarptığı zihinsel engelli vatandaş hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu treninin çarptığı zihinsel engelli vatandaş hayatını kaybetti.


Olay, Yeşilkavak Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolundan geçmeye çalışan Murat Çelik'e (48) Makinist Seyfi G. idaresindeki 32601 sefer sayılı İzmir-Uşak yolcu treni çarptı. Ağır yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan zihinsel engelli Çelik, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.