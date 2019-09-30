Trenin çarptığı zihinsel engelli hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu treninin çarptığı zihinsel engelli vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilkavak Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolundan geçmeye çalışan Murat Çelik'e (48) Makinist Seyfi G. idaresindeki 32601 sefer sayılı İzmir-Uşak yolcu treni çarptı. Ağır yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan zihinsel engelli Çelik, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.