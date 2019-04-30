TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Kırkağaç'ta törenle açıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Atatürk Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı törenle açıldı.

Açılış programına Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah Ceylan, TÜBİTAK İzleme Yetkilisi Mehmet Emin Sofuoğlu, daire amirleri, okul müdürleri ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Atatürk Ortaokulu Okul Müdürü Durmuş Ateş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya birer konuşma yaptılar. Ardından müzik öğretmeni Sedef Barut eşliğindeki müzik gösterisi izleyicilerden alkış aldı. 2 proje matematik, 2 proje dil ve edebiyat, 12 proje fen bilimleri, 5 proje teknoloji tasarım, 2 proje tarih branşın da olmak üzere toplam 23 projenin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı etkinliği sergisi Kaymakam Büyükköse'nin kurdeleyi kesmesiyle açıldı. Çalışmaları tek tek inceleyen Kaymakam Büyükköse, öğrencilerden bilgi aldı. Daha sonra hazırlanan pastayı Kaymakam Murat Büyükköse ve öğrenciler birlikte kestiler. Kaymakam Murat Büyükköse, hazırlanan çalışmaları çok başarılı bulurken, dinlemekten ve izlemekten keyif aldığını belirterek, katılım sağlayan öğrencilere ve danışman öğretmenlere teşekkür etti.