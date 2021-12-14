TÜBİTAK araştırma projelerindeki farkındalık artacak

TÜBİTAK 2204 Ortaokul-Lise ve Kutup Araştırma Projelerindeki farkındalığı arttırmak amacıyla; Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Birimi koordinesinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi akademisyenleriyle ortak olarak hazırlanan Bilgilendirme Seminerleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde MCBÜ Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Akademisyenleri; Öğr. Gör. Dilek Karaca, Öğr. Gör. Mehmet Nuri Öğüt ve Dr. Öğr. Üyesi Emre Uygur tarafından Manisa'nın merkez ilçeleri Yunusemre ve Şehzadeler'de görev yapan öğretmen-idarecilerin katılımıyla yüz yüze gerçekleştirildi. Aynı anda diğer 15 ilçede de Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından canlı yayın linki paylaşılarak bu ilçelerdeki öğretmen ve idareciler online olarak toplantıya katılım sağladı. Ayrıca katılım sağlayan öğretmenler Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi toplantılarında ilk kez karekod uygulaması kullandı.