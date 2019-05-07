TÜFAD'dan Manisa Büyükşehir Belediyespor'a ziyaret

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Manisa Şubesi Başkanı Özer Şenoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ziyaret etti. Teknik Direktör Taner Taşkın, kulübün CEO'su Levent Devrim ve futbolcular ile bir araya gelen başkan Özer Şenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a play-off maçları öncesinde başarılar dileyerek baklava ikram etti.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Manisa Şubesi Başkanı Özer Şenoğlu, 2. Başkanlar Metin Taşkın, Ersoy Arslan, Genel Sekreter Cemil Uğur, Yönetim Kurulu Üyeleri Çınar Şenoğlu, Sedat Öngider ve Denetleme Kurulu Üyesi Muharrem Kazer, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Taner Taşkın, kulübün CEO'su Levent Devrim ve futbolcularla bir araya geldi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Manisa Şubesi Başkanı Özer Şenoğlu, Tuzlaspor ile oynanacak olan kritik maç öncesinde takıma moral vermek istediklerini söyleyerek, "Buraya sizlere başarı dileklerimizi iletmek için geldik. Zorlu play-off maçları Perşembe günü Tuzlaspor maçıyla birlikte başlıyor. Manisa'nın sizlere inancı ve güveni tam. İnşallah Tuzlaspor'u deplasmanda mağlup ederek, play-off maçlarına iyi bir başlangıç yapacaksınız. Kendinize inanın ve güvenin. Bizim, sizlere inancımız tam. İnşallah play-off maçlarında hedefe ulaşıp Manisa Büyükşehir Belediyespor'u Spor Toto 1. Lige çıkaracaksınız." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Taner Taşkın'dan teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise ziyaretlerinden dolayı Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Manisa Şubesi Başkanı Özer Şenoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ederek şunları söyledi: "Perşembe günü play-off çeyrek final ilk maçında Tuzlaspor ile oynayacağız. Zorlu maç öncesinde gerçekleştirilen bu ziyaret bizim için büyük bir moral kaynağı oldu. Manisa'nın noktada bizlere verdiği destek çok önemli. İnşallah avantajlı bir skorla Manisa'ya döneceğiz.”