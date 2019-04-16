Tugay komutanı ve emniyet müdüründen Başkan Ergün'e tebrik

1'nci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere ve İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü tebrik eden Dere ve Bilgiç, yeni hizmet döneminde de başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1'nci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere ve İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'i makamında konuk etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de hazır bulundu. 31 Mart Yerel seçimlerinde Manisalı vatandaşların takdiriyle tekrar Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Ergün'ü tebrik eden Dere ve Bilgiç, yeni hizmet döneminin hayırlı olmasını temenni etti. Tugaydaki birçok yerde Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleriyle bir hatırası olduğunu belirten 1'nci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, “Hizmetlerinizden ve bizlere gösterdiğiniz teveccühten dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Güler yüzünüzle zaten bizlere çok büyük destek sağlıyorsunuz” dedi.

Ziyaretin sonunda 1'nci Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, hizmetlerin bıçak gibi keskin olması temennisiyle Başkan Ergün'e üzerinde isminin yazılı olduğu komando bıçağını hediye etti. Ziyaretleri nedeniyle Dere ve Bilgiç'e teşekkür eden Başkan Ergün, aynı şevk ve aynı aşkla Manisa'nın 17 ilçesine en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerinin mesajını verdi.