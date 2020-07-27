Tuğgeneral Yıldırım'dan şehit ailelerine bayram ziyareti

Manisa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Kurban Bayramı öncesi Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesini ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı.

Ziyarette konuşan Manisa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, “Başta şehit aileleri ve gaziler, Başkanımız Gazi Ümit Taydaş olmak üzere ziyarette hazır bulunan Salihli İrtibat Bürosu Sorumlusu Şehit Babası Abdullah Varol, Turgutlu İrtibat Bürosu Sorumlusu Şehit Kardeşi Ahmet İlter ve çok sayıda ziyarete katılım gösteren yanı sıra tüm şehit yakını ve gazinin bayramını mübarek eder, daima yanlarında olduğumuzu ifade ederim” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş ise, “Değerli Komutanım, ziyaretiniz için teşekkür ederim. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Devletimiz yanımızda, şehit yakını ve gazileri onurlandırdınız.” diye konuştu.