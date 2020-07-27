İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuğgeneral Yıldırım'dan şehit ailelerine bayram ziyareti

Manisa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Kurban Bayramı öncesi Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesine ziyaret gerçekleştirildi.


Manisa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Kurban Bayramı öncesi Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesini ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı.


Ziyarette konuşan Manisa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, “Başta şehit aileleri ve gaziler, Başkanımız Gazi Ümit Taydaş olmak üzere ziyarette hazır bulunan Salihli İrtibat Bürosu Sorumlusu Şehit Babası Abdullah Varol, Turgutlu İrtibat Bürosu Sorumlusu Şehit Kardeşi Ahmet İlter ve çok sayıda ziyarete katılım gösteren yanı sıra tüm şehit yakını ve gazinin bayramını mübarek eder, daima yanlarında olduğumuzu ifade ederim” dedi.


Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş ise, “Değerli Komutanım, ziyaretiniz için teşekkür ederim. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Devletimiz yanımızda, şehit yakını ve gazileri onurlandırdınız.” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.