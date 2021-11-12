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Tuğla fabrikasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir tuğla fabrikasında ham madde alanında yaşanan göçük sonucu toprak altına kalan 1 işçi kurtarıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tuğla fabrikasında ham madde alanında yaşanan göçük sonucu toprak altına kalan 1 işçi kurtarıldı.


Turgutlu'da Selvilitepe Mahallesi Eski İzmir Yolunda bir tuğla fabrikasında ham madde alanında çalışan Süleyman K. (59), toprak kayması sonrasında yaşanan göçükte toprak altında kaldı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri ekibi sevk edildi.


Göçük altında yaralanan Süleyman K., sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konuyla ilgili olarak güvenlik güçleri inceleme başlattı.

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