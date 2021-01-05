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TÜGVA'lı gençlerden görev başındaki polislere destek ziyareti

Manisa’nın Soma ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi gençler, polis noktalarında görev yapan emniyet mensuplarını ziyaret ederek ’Her zaman polisimizin yanındayız’ mesajı verdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi gençler, polis noktalarında görev yapan emniyet mensuplarını ziyaret ederek 'Her zaman polisimizin yanındayız' mesajı verdi.


Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bölge Trafik Müdürlüğü'nü ziyaret ederek ikramlarda bulunan gençler sahada görev yapan polisleri de ziyaret etti. Türkiye Gençlik Vakfı Soma Temsilcisi İbrahim Gürcan, "TÜGVA olarak her zaman güvenlik güçlerinin yanındayız. Bugün onlarla beraber olmak istedik. Her zaman onların yanındayız. Onlara destek vermek, onların yanında olmak istedik bu soğuk havada. TÜGVA olarak her zaman iyiliğin, adaletin, ahlakın yanında olan gençler olarak bugün de onların yanındayız. Her zaman polisimin yanındayız. Allah ayaklarına taş değirmesin" dedi.

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