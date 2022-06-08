Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5 yaş grubu öğrencilerinin eğitim gördüğü iki ana okulu arasına yapılan satranç turnuvasında turnuvaya katılan 26 öğrenci de birinci oldu.

Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Uygulama Anaokulu öğrencileri ile Harika Çocuklar Anaokulu öğrencileri arasında düzenlenen satranç turnuvasında 26 öğrenci de birinci ilan edilerek madalya aldı. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ve Şube Müdürü Cemal Şengül'ün de izlediği turnuvada dereceye giren 26 öğrenciye madalyaları verildi.

Satranç oyununu sevdirme, özendirme, arkadaş grubunu geliştirme, sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, paylaşmayı ve karşılıklı saygı, sevgi duygularının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen turnuvaya her iki okuldan 13'er öğrenci katıldı. Öğrencilerin kıyasıya yarıştığı ve mücadele ettiği yarışmalarda, tüm öğrenciler birinci oldu. Turnuvayı izleyen ve öğrencilerin madalya törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Amacımız yarışmak değil, dostluğu, kardeşliği, sevgi, saygıyı, paylaşmayı öğrenirken, aynı zamanda rekabet etmeyi de öğretebilmek. Turnuvada tüm öğrencilerimiz birinci oldu. Öğrencilerimizin sosyal etkinliklerini artıracak, bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.