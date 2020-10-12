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Tümgeneral Tayanç'tan Vali Karadeniz'e ziyaret

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, 1.

Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan ile birlikte Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.


Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan'ı makamında ağırladı.


Vali Karadeniz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretleri sebebiyle Tümgeneral Tayanç ve Tuğgeneral Kalkan'a teşekkür etti. Tümgeneral Tayanç ziyaretin anısına Vali Karadeniz'e hediye takdim etti.

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