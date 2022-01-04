TURBELDAK hafta sonu Sülüklü Göl'deydi

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi'nin (TURBELDAK) bu haftaki rotası Spil Dağı'nda yer alan Sülüklü Göl oldu.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak her hafta farklı parkurlarda sporseverleri bir araya getiren TURBELDAK'ın bu haftası yürüyüş parkuru Sülüklü Göl oldu. Yürüyüş, sabahın erken saatlerinde Yaz - Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert ve Haydar Atilla'nın rehberliğinde Hamalınkırı Mevkiinden başladı. Sülüklü Göle ulaşılmasının ardından Soğanlı Mevkiinde devam eden yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş ve tırmanış, katılımcıların Hamanlıkırı Mevkiine geri dönmesiyle sona erdi.

Yaz - Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, “Katılımcılarımızla birlikte güzel bir yürüyüş ve tırmanış etkinliğine daha imza attık. Sisli bir havada başlayan yürüyüşümüz doğanın eşsiz renk ve güzellikleri hepimize huzur ve neşe verdi. Haftada bir gün dahi olsa sanal dünyadan uzaklaşmak, doğanın tadını çıkarmak isteyen tüm sporseverlerimizi yürüyüş ve tırmanış etkinliklerimize katılmaya davet ediyoruz” dedi.