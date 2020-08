TURBELDAK sporcuları ilk yardım kursuna katıldı

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı TURBELDAK'ın hedeflerinden biri olan her bireyin ilk yardım kursu almalarını sağlamak amacıyla Şehit Tolga Artug Gençlik Merkezinin katkılarıyla Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ilk yardım kursu düzenlendi. Gerçekleşen ilk yardım kursunun ilk etabında TURBELDAK'tan 19, TURGEDAK'tan 6, Olympos'tan 6 ve Zirve Dağcılık'tan 1 katılımcı olmak üzere toplamda 32 katılımcı gerekli durumlarda doğru, sağlıklı ve güvenilir ilk yardım uygulamalarının yapılması konusunda bilgi sahibi oldu. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara kurs sonunda sertifika da verildi.

İlk yardım kursu ile ilgili açıklama yapan Yaz - Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, “Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) olarak kuruluş hedeflerimizden biri olan her bireyin ilk yardım eğitimlerini almasını sağlamak için İlçe Gençlik Merkezi katkılarıyla Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 1.grup ilk yardım kursunu başarıyla bitirip sertifikalarını aldı. Turgutlu'da bulunan dağcılık kulüplerinden TURBELDAK'tan 19, TURGEDAK'tan 6, Olympos'tan 6 ve Zirve Dağcılık'tan 1 olmak üzere toplam 32 kişinin sadece yaptığımız spor dalıyla ilgili olmayıp günlük hayatımızda da her an başımıza bir olay geldiğinde ilk yardım konusunda ne yapmamız gerektiği konusunda bilinçli birey olmaları açısından son derece önemli bir aşamayı başarıyla bitirmiş olmaları güzel bir sonuç. Bu gibi eğitimlere her vatandaşımızın katılmasını umut ediyoruz” dedi.