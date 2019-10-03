İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TURBELDAK Vişneli-Nazarköy etabını keyifle tamamladı

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) Pazar günü yeni katılan doğa severlerle birlikte Vişneli-Nazarköy etabını keyifli bir şekilde tamamladı.


Her hafta farklı bir yerde doğaseverler ile buluşmayı hedefleyen TURBELDAK bu kapsamda yeni yerler keşfetmek isteyen vatandaşların da etkinliklere katılımları konusunda davet ediyor.


Kuruluş amaçlarından biri her hafta daha çok insanı doğa ile buluşturmak olan TURBELDAK bu hafta da yeni katılım sağlayan doğaseverler ile Vişneli-Nazarköy etabında keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Her hafta Pazar günleri farklı yerlerde yürüyüşlerin gerçekleşeceği belirtilirken, doğayla iç içe olmak isteyen vatandaşların etkinliklere katılabileceği de bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.