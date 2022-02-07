TURBELDAK Vişneli-Nazarköy parkurunda yürüyüşünü tamamladı

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak her hafta farklı rotalarda doğaseverleri bir araya getiren TURBELDAK, bu hafta yürüyüş parkurunu Vişneli- Nazarköy'de düzenledi.

Sabahın erken saatlerinde Vişneli Köyü'nde başlayan yürüyüş ve tırmanış etkinliği Nazarköy'de sona erdi. TURBELDAK katılımcıları, nazar boncuğu üretim merkezlerinin başında gelen Nazarköy'de alışveriş ve dinlenme molasının ardından Turgutlu'ya geri dönerek yürüyüş ve tırmanış etkinliğini tamamladılar. Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, “Sabah güneşinin ışıldamaya başladığı bir saatte Vişneli Köyü'nde bizi bekleyen sıcak çaylarımızı içip ve kahvaltımızı yaptık. Güzel bir havada yürüyüşümüz başladı. Her şeyin güzel olacağı katılımcıların gülümseyen yüzlerinden belliydi. Çam ağaçları arasında tırmanışa başladık. İlk başta soluklarımız sıklaşsa da giderek açılan vücudumuz durumdan zevk almaya başladı. Kurudere yani Nazarköy, Doğu Karadeniz yaylalarını anımsatacak kadar yeşil ve meyve bahçeleri arasına yayılan evleri ile dikkat çekiyor. Bu köy, nazar boncuğu üreten ocaklara sahip ve üretimde oldukça da söz sahibi. Köy, geçimini bu işten sağlamakta ve köy meydanındaki boncuk pazarı turistik bir görünüme sahip. Nazarköy'de alışverişimizi yapıp çaylarımızı içtikten sonra aracımıza binip Turgutlu'ya dönüşe geçtik. Üyelerimize ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” dedi.